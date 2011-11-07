日本逮捕一中国渔船船长

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透东京11月7日电---日本长崎海岸警卫办公室周一称，一艘中国渔船周日因在日本水域拒绝接受检查，该国海岸警卫队逮捕其船长。
该办公室表示，日本海岸警卫队于长崎附近五岛列岛（Goto islands）不远处发现该渔船，警卫队用中文指示牌和指令要求渔船停下，但该船未听从。
一年多前，一艘中国拖网渔船与日本巡逻船在钓鱼岛附近海域相撞，日本逮捕中方船长，引发两国国内民族主义情绪高涨，使双边外交关系极度紧张。
日本海岸警卫队称，本次有所不同，中方船长是在非争议领海被捕，两国政府与媒体的反应都很克制。
日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在例行发布会上表示：“本次事件正基于日本法律予以适当处理。我们把它当做普通事件对待。”
中国外交部迄今未予置评。
长崎海岸警卫队表示，中国渔船及10名船员周一下午抵达长崎港。
一名海岸警卫队官员告诉路透，船长于周日晚被带到长崎接受质询，而船员没有被捕，但可能也要就此事接受询问。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。