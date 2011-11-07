俄罗斯反对军事打击伊朗 称後果难预料

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透莫斯科11月7日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周一警告称，对伊朗采取任何军事打击行动，都将是个严重的错误，将带来无法预计的後果。
俄罗斯坚决反对对伊朗采取军事行动，尽管俄罗斯支持联合国安理会有关伊朗核项目的制裁。
预计国际原子能组织（IAEA）本周将发布有关伊朗核项目最详尽的调查报告。但联合国安理会预计不会对伊朗实施更严厉的制裁。
以色列媒体充斥着传言称，该国总理内塔尼亚胡正努力确保内阁同意袭击伊朗核设施。
当被问及上述报导时，拉夫罗夫称：“这将是个非常严重的错误，後果难以预料。”
拉夫罗夫称，不应该采取军事行动，解决伊朗核问题，并称，伊拉克战争和阿富汗战争，导致民不聊生，伤亡惨重。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
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