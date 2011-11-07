美股小幅收高 欧洲情势影响人气

* 意大利总理贝鲁斯柯尼努力守住总理职位

* 股市在五周内首周下跌後出现反弹

* 医疗保健和电讯类股上涨

* 道指收涨0.7%,标普500指数上扬0.6%,Nasdaq指数升0.3%

路透纽约11月7日电---美国股市周一在震荡交投中小幅收涨,成交清淡,市场人气仍摇摆不定,受欧洲最新消息影响.

当日多数时间大盘呈下跌走势,此後反弹,因欧洲央行执委会成员史塔克称,"最晚可能将在一两年时间内"战胜欧债危机.

表现最抢眼的是医疗保健和电讯类股,它们被认为是防御股,显示投资者仍持谨慎态度.标准普尔医疗保健类股涨1.2%,辉瑞(PFE.N)劲扬2.1%,报20.07美元.

股市波动率与欧债市场走势紧密相关,这是欧洲对美国股市影响的另一信号.

"任何被认为是正面的消息都将推动市场走势,但我不相信这样的走势,大盘可能会轻易下跌,"费城Janney Montgomery Scott首席策略师Mark Luschini称.

道琼工业指数上扬85.15点,或0.71%,报12,068.39点;标准普尔500指数收涨7.89点,或0.63%,至1,261.12点.Nasdaq指数上扬9.10点,或0.34%,报2,695.25点.

令市场焦虑不安的最新源头是意大利,该国总理贝鲁斯柯尼不理要求他辞职的压力,这使市场在意大利议会就预算改革进行关键投票前惴惴不安.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为63亿股,低去年日均值84.7亿股.

意大利公债收益率(殖利率)升至1997年以来最高,因意大利政治动荡将可能拖累该国进一步卷入欧债危机.

"最大的风险是意大利政府不接纳推行撙节计划,和希腊的情况一样,不过意大利的经济规模是希腊的一千倍,"Innealta Capital首席投资长Jeff Buetow说.

Buetow参与管理约30亿美元的资产.他说因为欧洲的不确定性,其公司近几个月降低在股票的敞口."下行风险较上行风险巨大,总之风险很大,"他说.

希腊总理和反对派领袖竞逐组建联合政府和落实新援助计划,这是欧洲情势不确定之一.

股市对欧洲的消息非常敏感,特别是本周公布的美国经济数据不多及季报接近尾声.

CBOE波动率指数跌0.9%,稍早上涨.对主权债违约的担忧重燃,增加股市的波动性.

Priceline.com Inc (PCLN.O)股价在盘後交易中下挫4.7%,至485.15美元,此前该公司公布的业绩不及预期.

消费者电子产品连销店百思买(Best Buy)(BBY.N)股价大跌3.1%,至26.46美元,此前该公司称,以13亿美元买入英国夥伴Carphone Warehouse Group Plc CPW.L,并取消一个欧洲大型连销店计划.

纽约证交所约有52%的上市公司股价收升,Nasdaq市场涨跌股之比约为11:14.(完)

--编译 于春红/利棣儿;审校 李军

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