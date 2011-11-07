俄罗斯对欧元区危机管理颇有微辞

路透俄罗斯圣彼得堡11月7日电（记者 Gleb Bryanski）---在国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德（Christine Lagarde）访问莫斯科寻求支持之时，俄罗斯周一对欧洲应对债务危机的做法投出了不信任票。俄罗斯是世界上第三大外汇储备国。

俄罗斯总理普京对欧元区救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)的结构提出了疑问，重申俄罗斯和其他主要新兴国家倾向于通过IMF提供救助。

普京表示，由欧洲央行支持EFSF才是是正确的做法，称任何因创造货币而引发的通胀风险在当前环境下都是有理由的。

普京在圣彼得堡主持完地区安全会谈後表示：“我知道……很多欧洲同仁有不同的看法--他们希望严格遵守金融纪律，希望不偏不倚。”

IMF总裁拉加德与俄罗斯总统梅德韦杰夫进行了会晤，但会谈细节尚不得而知。这是拉加德就任IMF总裁以来首次访问莫斯科。

欧元区希望对EFSF实施四至五倍的杠杆化，达到1万亿欧元(1.4万亿美元)，以遏制债务危机从希腊蔓延至意大利，但欧盟最大经济体--德国反对通过欧洲央行直接向EFSF提供融资的计划。

欧元区转而寻求主要新兴经济体支持EFSF。

但俄罗斯强烈支持金砖国家上周在20国集团（G20）峰会上取得的共识，即任何对欧元区的援助都应通过IMF。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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