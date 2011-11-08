8日盘前分析：反弹趋势并未改变

在短线技术指标背离及3067-2826下降轨道上轨压力下，昨日A股市场继续强势震荡整理，尽管大盘已经连续三个交易日收出十字星，但是反弹趋势保持良好，强势特征明显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在短线技术指标背离及3067-2826下降轨道上轨压力下，昨日A股市场继续强势震荡整理，尽管大盘已经连续三个交易日收出十字星，但是反弹趋势保持良好，强势特征明显。

笔者认为，经过连续的上涨後，沪综指已经逼近3067点以来下行通道上轨，同时在短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，大盘出现调整当属正常，目前2500点关口支撑面临考验，预计大盘反弹趋势并未改变，震荡上行将是未来主基调。

政策微调使得市场流动性有所改善，而GDP实际增速放缓以及通胀见顶回落则缓解市场滞胀忧虑，这两方面因素将成为支撑A股反弹行情的动力。

10月份宏观经济数据本周发布，这被认为是主导本周市场的最重要影响因素。多位市场分析人士认为，此前推高CPI的主要因素——食品价格涨幅已经开始回落，翘尾因素影响亦大幅减弱，加之国际大宗商品价格回调减轻输入性通胀压力，10月物价涨幅料进一步下滑，年内剩馀两月将延续下降的趋势。

操作上，虽然在本次反弹过程中会出现震荡和反复，但每次震荡都是调整持仓、逢低介入的好时机。

消息面，中国银监会主席尚福林7日接受记者采访时表示，要继续提高直接融资比重，增加金融体系的弹性。同日，尚福林在接受媒体采访时强调，通过政策引导，使商业银行对小微企业的金融服务有更好的可持续性，更好地支持小微企业发展。（完）

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