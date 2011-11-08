美国达拉斯联储总裁称仍反对进一步放宽政策

路透达拉斯11月7日电---达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称,他在上周支持美国联邦储备委员会(美联储,FED)继续压低借款利率的决定,并不意味着他转向认为有必要进一步放宽政策.

在上周三美联储决策委员会以9票赞成1票反对决定维持该央行超级宽松货币政策时,费希尔投下赞成票.对于这位达拉斯联邦储备银行总裁而言,是立场转变.他曾在8月和9月会议上反对美联储放宽政策.

"我已经表示过反对意见,所有人都知道.我不支持那些计划,现在也没有改变立场,"现年62岁的费希尔在地区联邦储备银行总部接受路透采访时表示.

"现在既然没有新的提案和动议提出,自然也就没有理由去反对什麽,"他表示."不过,我们并未采取任何新举措,在我看来,这就是进步,"他补充说,如果有人提案采取进一步的放宽举措,他会表示反对.

他在美联储上一次会议上对最终决策投了反对票,理由是经济需要的并不是低利率,而是国会进一步厘清未来税收和监管政策.

费希尔表示,正如他一贯重申的,美联储已经做了份内之事,保持利率在近零水准将近三年,并购买逾2万亿(兆)美元长期债券从而进一步推低借贷成本.

费希尔说,他仍认为美国财政政策未明朗化,是拖累美国成长的最大阻力.

不过欧洲信用问题也造成伤害,不仅因为欧洲成长放缓会损及美国经济.

"这是个令信心更受到压抑、是个更加不确定的因素,"他说.

根据上周五的路透调查,许多华尔街分析师认为,经济复苏龟速以及美国就业增长疲弱,将促使美联储采取更多措施扶助经济.

不过费希尔说,他不支持实施第三轮量化宽松(QE3).费希尔明年在美联储政策制定小组中将不具有投票权.

"QE3不会出现在我的字典里,除非我们明显没有提供足够的流动性,"他说.(完)

--编译 肖群英/郑茵/李婷仪;审校 张明钧

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