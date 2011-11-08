NYMEX原油期货收在14周高位

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
* 投资人聚焦意大利、欧盟因应债务问题
* 布兰特原油较美国原油升水走强
* 即将公布的IAEA报告引发伊朗发展核子的疑虑
* API库存数据即将在周二2130GMT公布.
路透纽约11月7日电---美国原油期货周一连续第四个交易日上涨,结算价为14周高位,因为寄望希腊和意大利可以解决其债务危机,以及关于伊朗核子计划的疑虑重新升起.
分析师表示,美国原油在技术面也取得更进一步支撑.自从油价在10月24日跌破每桶90美元的心理关卡之後,美国原油近约已上涨逾8美元,或9%.
总理帕潘德里欧带领的希腊政府周末时安然度过了不信任投票,随後帕潘德里欧同意下台.新的联合政府可望推动国会批准欧元区纾困协议.
意大利总理贝鲁斯柯尼抵抗要求请辞的压力.此前意大利公债收益率(殖利率)升至1997年以来最高,接近被视为无法维持的水准.
贝鲁斯柯尼下台被视为是降低意大利债券压力的唯一方式.
伊朗与西方国家在核议题方面的争议升温,而联合国国际原子能总署(IAEA)即将公布一份报告,该报告料指出,伊朗的核计划目标是要制造武器.
油市投资人下一个关注焦点将是周二2130GMT公布的美国石油协会(API)一周产业数据.
路透调查显示,截至11月4日只当周,美国国内原油库存料增加30万桶,馏分油库存料减少170万桶,汽油库存料增加30万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货收报每桶95.52美元,上涨1.26美元或1.34%,且为7月29日以来最高收位.在盘後交易中,该合约升至日高96.11美元,且为8月1日以来最高.
洲际交易所(ICE)布兰特原油期货收报每桶114.56美元,上涨2.59美元或2.31%,且为10月14日以来最高结算价,当时布兰特原油近月合约收在114.68美元.在盘後交易中,该合约升至日高115.23美元,为9月15日以来最高.
布兰特原油较美国原油期货溢价扩大至19.04美元,周五为17.71美元.
原油交投清淡,美国原油成交量较30日均值低13%,而伦敦原油成交量则较30日均值减少20%.
NYMEX-12月取暖油期货报每加仑3.1198美元,上涨0.0491美元或1.6%,且为7月22日以来的最高收位;7月22日时的收盘价报3.1280美元.
NYMEX-12月RBOB汽油期货收报每加仑2.7282美元,升0.0648美元或2.43%,为10月27日以来的最高结算价,当时结算价为2.7420美元. (完)
--编译 李婷仪/王冠中;审校 张明钧
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