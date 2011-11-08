中国房价松动 调控不能动摇--新华社

路透北京11月8日电---新华社周一发表评论文章称,广为关注的商品房价格近一个月来开始松动,房地产业发展开始陷入困局,但房地产调控不能动摇,已有的调控政策措施仍会继续.

文章称,从去年4月中旬起,政府调控措施几番加力,原因主要是一些城市上涨过快的房价牛劲十足,边调控边上涨,调控政策措施几次陷入"空调"危境.现在调控终于见到明显效果了,但还只是在个别一线城市,而更多的地方还没有动静.

"这种情况下,如果停止调控,就会功亏一篑."文章称,只有房价回归到合理水平,楼市存在的问题才能真正解决.同时应加快推进保障性住房建设,针对房地产业本身和上下游产业面临的问题及时采取措施,减少不良影响.

文章指出,房地产业面临的最突出问题是部分城市成交量萎缩,开发商资金链吃紧,一些房地产开发商转战矿产开发,从这些现象来看,房地产业本身、上下游产业以及利益相关方似乎都受到了不小冲击.

政府对房地产市场实行的调控,不是针对房地产开发和合理消费,而是要抑制投机投资行为.不少城市商品房存量连年上升,许多高价位楼盘售罄几年却仍有大量房子维持毛坯.诸多现象都说明,投机投资行为推高房价是不争的事实.

从根本上来说,正是过热的楼市投机投资行为 抑制了居民自住自用需求,透支了房地产开发的利润,才导致楼市出现了目前的现象.

文章称,房地产业的健康持续发展,需要相应的消费能力、消费意愿作为支撑.房价长期超过普通居民的承受能力,不能说房地产业发展是健康的.当前,房地产调控正处于关键时期,坚持调控不能动摇.

据凤凰卫视报导,中国国务院总理温家宝10月6日在俄罗斯圣彼得堡表示,中国下调房价是国家坚定的政策,调节後的房价将使民众能够接受,也使房地产业健康有序发展.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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