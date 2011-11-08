版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 09:57 BJT

俄罗斯反对军事打击伊朗

俄罗斯外长拉夫罗夫周一警告称，对伊朗采取任何军事打击行动，都将是个严重的错误，将带来无法预计的後果。他指出不应军事解决伊朗核问题，并称伊拉克战争和阿富汗战争，导致民不聊生，伤亡惨重。以色列媒体充斥传言称，该国总理内塔尼亚胡正努力确保内阁同意袭击伊朗核设施。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐