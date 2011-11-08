独家：惠普正考虑出售webOS业务

据四位消息人士透露,惠普正在考虑出售webOS软件平台的可行性.如果成功出手,该交易可能带来上亿美元的收入,但很可能会低于惠普2010年从Palm买入时支付的12亿美元. 消息人士称,惠普已经聘请美国银行美林提供谘询,并正在考虑是出售还是保留webOS业务. 路透