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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 09:44 BJT

中国“十二五”铁路年投资或降--报载

未来几年中国铁路的建设速度或都将放缓,《中国证券报》周二引述消息人士透露,十二五期间,铁路每年投资规模或调降至5,000亿元人民币左右. 报导称,2005年以来,铁路投资逐年增长,2010年铁路固定资产投资达8,426.25亿元.此外,针对近日媒体所报中国铁道部向国家求援8,000亿元的消息,铁道部称纯属谣言.路透

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