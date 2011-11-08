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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 09:41 BJT

小肥羊称商务部批准百胜全面收购交易

中国连锁火锅营运商小肥羊有限公司周二表示,中国商务部已批准百胜集团(Yum! Brands)提出全面收购小肥羊的反垄断审批;此距离小肥羊称商务部延长审批不到一个月时间. 小肥羊在联交所发布公告称,商务部11月7日批准该建议,公司将在11月14日前向股东发出有关收购等进一步事项及时间表. 路透

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