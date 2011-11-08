中国媒体对投资欧元区救助计划存疑

路透北京11月7日电---新华社周一发表评论文章称，投资者在向欧洲救助希腊的欧洲金融稳定工具（EFSF）提供资金支持前，必须明确了解其安全性和回报能力。

新华社称，“当前的关键在于，在安全和回报方面，市场和投资者如何找回信心。”

新华社评论未必代表中国政府观点。但上述评论再次表明，中国对欧元区主权债务危机深感忧虑。

中国官员已经表明，因缺乏如何通过杠杆化实施救助计划的细节，中国政府无法考虑为其提供资金援助。

新华社还指出，希腊方面仍存在极高的不确定性。希腊公投闹剧反映出这项救助计划的松懈，没人敢肯定未来不会发生进一步的反对活动。

“希腊对救助计划的执行是一揽子方案成败的关键和前提。”新华社评论称，“持续的政治虚弱都将削减政府应对危机的执行力。”

中国全国人大常委会前副委员长成思危上周六指出，尽管中国拥有3.2万亿美元的外汇储备，为全球规模最大，但其可以投资于欧洲的活动资金规模有限。

迄今为止，中国政府尚未明确承诺将援助欧盟，仅多次表示对欧洲的信心。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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