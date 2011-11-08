花旗执行官：当前危机不同于2008年

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透纽约11月7日电---花旗集团(C.N)首席执行官潘伟迪(Vikram Pandit)表示，尽管市场正在经历一些与2008年金融危机期间类似的事件，但目前的情况与之完全不同。
潘伟迪周一在纽约的证券行业和金融市场协会(Securities Industry and Financial Markets Association)年度会议上表示，2008年金融危机由杠杆引发，而目前我们依然生活在这种杠杆影响下。
潘伟迪表示：“尽管我们现在看到了一些与2008年类似的迹象，但我认为，现在与当时的情况完全不同。”
“当然，当你回头想是什麽导致了这些，是杠杆化，我们现在依然生活在杠杆的影响下。”
潘伟迪在讲话中还涉及到监管问题。他表示，银行不应进行资本投机，但他又说道，就运营操作而言，想划定界限是个挑战。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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