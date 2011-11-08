花旗执行官：当前危机不同于2008年

路透纽约11月7日电---花旗集团(C.N)首席执行官潘伟迪(Vikram Pandit)表示，尽管市场正在经历一些与2008年金融危机期间类似的事件，但目前的情况与之完全不同。

潘伟迪周一在纽约的证券行业和金融市场协会(Securities Industry and Financial Markets Association)年度会议上表示，2008年金融危机由杠杆引发，而目前我们依然生活在这种杠杆影响下。

潘伟迪表示：“尽管我们现在看到了一些与2008年类似的迹象，但我认为，现在与当时的情况完全不同。”

“当然，当你回头想是什麽导致了这些，是杠杆化，我们现在依然生活在杠杆的影响下。”

潘伟迪在讲话中还涉及到监管问题。他表示，银行不应进行资本投机，但他又说道，就运营操作而言，想划定界限是个挑战。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。