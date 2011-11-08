中国“十二五”期间铁路年投资或降至5,000亿元--中证报

路透上海11月8日电---未来几年中国铁路的建设速度或都将放缓,中国证券报周二引述消息人士透露,十二五期间(2011-2015年),铁路每年投资规模或调降至5,000亿元人民币左右.

报导称,2005年以来,铁路投资逐年增长,2010年铁路固定资产投资达8,426.25亿元.铁道部上半年称,十二五期间将安排基建投资2.8万亿元人民币,今年计划完成基础设施投资6,000亿元.

铁道部数据显示,1-9月全国铁路固定资产投资累计完成3,954亿元,较上年同期下滑19.3%;其中基本建设投资累计完成3,469亿元,同比亦降19.3%.

报导援引中铁隧道集团副总工程师王梦恕指出,如果按照《中长期铁路网规划》所规定的建设速度,铁路大概每年要保持建设投资8,000亿元.

报导称,目前铁道部在按照国务院的要求对《中长期铁路网规划》进行调整,尚未有结论性的文件出台.调整与目前投融资环境有一定的关系,主要是对一些小线路进行调整,主干线将保持原计划的建设速度.

根据2008年调整後的《中长期铁路网规划》,2020年中国铁路营业里程将增加到12万公里以上,普通铁路的电气化率达到60%.

针对近日媒体所报中国铁道部向国家求援8,000亿元的消息,铁道部称纯属谣言.此前有媒体报导称,铁道部向国家求援8,000亿元,其中希望财政支持4,000亿,同时发债4,000亿,以维护铁路建设顺利推进.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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