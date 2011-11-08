独家：惠普正考虑出售webOS业务--消息人士

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透纽约11月7日电---据四位消息人士透露,惠普(HPQ.N)正在考虑出售webOS软件平台的可行性.如果成功出手,该交易可能带来上亿美元的收入,但很可能会低于惠普2010年从Palm Inc买入时支付的12亿美元.
消息人士称,惠普已经聘请美国银行美林(BAC.N)提供谘询,并正在考虑是出售还是保留webOS业务.
消息人士称,由于webOS的专利具有吸引力,部分科技公司已经表示出收购该业务的兴趣.其中的一位消息人士表示,甲骨文ORCL.O可能是其中之一.
惠普去年通过收购Palm获得该项业务.不过惠普决定终止销售不佳的WebOS系统平板电脑TouchPad,使该业务的前景蒙阴.
惠普和美国银行拒绝置评.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。