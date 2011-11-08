独家：惠普正考虑出售webOS业务--消息人士

路透纽约11月7日电---据四位消息人士透露,惠普(HPQ.N)正在考虑出售webOS软件平台的可行性.如果成功出手,该交易可能带来上亿美元的收入,但很可能会低于惠普2010年从Palm Inc买入时支付的12亿美元.

消息人士称,惠普已经聘请美国银行美林(BAC.N)提供谘询,并正在考虑是出售还是保留webOS业务.

消息人士称,由于webOS的专利具有吸引力,部分科技公司已经表示出收购该业务的兴趣.其中的一位消息人士表示,甲骨文ORCL.O可能是其中之一.

惠普去年通过收购Palm获得该项业务.不过惠普决定终止销售不佳的WebOS系统平板电脑TouchPad,使该业务的前景蒙阴.

惠普和美国银行拒绝置评.(完)

--编译 李春喜;审校 张明钧

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