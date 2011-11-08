花旗CEO：当前危机不同于2008年

花旗集团首席执行官潘伟迪周一在纽约的证券行业和金融市场协会年度会议上表示，尽管市场正在经历一些与2008年金融危机期间类似的事件，但目前的情况与之完全不同，当然，2008年金融危机由杠杆引发，目前我们依然生活在这种杠杆影响下。他在讲话中还涉及到监管问题，称银行不应资本投机。路透