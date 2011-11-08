《信报》：火舌卷向意大利 欧债危情隐现

（11月8日社评）

当希腊债务危机刚告喘定,欧债风险即外溢到意大利身上.意大利总理贝卢斯科尼目前面对倒台压力,内外交困,意大利政府债务危机更有一触即发之虞.10年期国债收益率昨天飙升至6厘半水平,为欧罗问世以来高位,洲债务危机爆发的市场恐惧,如今已从希腊转移,火舌直卷意大利.上月底举行的欧盟峰会,德法两国领导人便强烈批评,要求意大利政府尽快改善国内财政状况,避免欧债危机恶化.虽然贝卢斯科尼今年7月以来已先後推出两份减赤计划,但进展缓慢,且继续以举债挹注政府支出.在债台高筑、经济不前的困境下,国会即将就预算报告投票表决,加上朝野不满之声四起,贝卢斯科尼政府面对不信任动议,政权摇摇欲坠.

欧盟峰会虽达成解决欧债危机的协议方案,但危机爆发风险显然没有消除.上周希腊总理帕潘德里欧突然提出公投协议随後又宣布取消,如今下台在即,但政局显然动荡难定;加上目前意大利贝卢斯科尼政府又面对倒台厄运,政局在可见将来亦难言稳定,势必令两国削减财赤的前景更不明朗,成为欧债危机一波未平一波又起的震源.刚结束的二十国集团峰会,商讨注资欧洲金融稳定机制(EFSF)的细节无具体成果;欧洲央行也不会为机制扩容进行的杠杆化作出更多承担;至于动用国基会特别提款权(SDR)筹集资金亦不获通过,一旦意大利债务危机激化,EFSF势必疲于奔命,以目前有限的资金规模,相信很难及时把燃眉之火扑灭.

如今国基会开始监督意大利的财政改革,意味意大利失去经济政策的自主性,最终可能加剧国内反对政府紧缩措施的示威浪潮.昨天国债收益率攀升至危险高位,不仅令投资者退避三舍,也令意大利政府的借贷成本不断飙升.若无法在公开市场融资,势必需要转向国基会或欧洲央行求助.IMF总裁拉加德上周清楚表示,意大利面对严重「信任危机」.由于投资者担心意大利不落实紧缩措施平衡预算,因而令政府愈来愈难透过可承受的成本融资,挹注财政难关,成为触发危机的诱发点.如今国债收益率逼近7厘关口,无疑已向市场响起危险警号.（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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