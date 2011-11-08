意大利公债收益率升至近15年高位 欧债危机加深

* 希腊拟组建临时联合政府

* 意大利总理贝卢斯科尼拒绝辞职

* 意大利债券收益率触及欧元面世以来高位

* 法国宣布更多紧缩措施以维护AAA评级

路透雅典/罗马11月7日电---意大利公债收益率(殖利率)上冲至近15年高位,将这个欧元区第三大经济推到了欧债危机的风口浪尖,决策者遏制问题进一步扩散的努力于事无补.

意大利是全球第八大经济体,该国最近取代希腊,成为欧元区17国稳定性面临的最主要威胁.与此同时,欧洲财经首脑召开会议,希望找到办法阻断已持续两年之久的债务危机进一步蔓延.

意大利10年期公债收益率飙升到1997年以来最高,接近被视作为不可维系的水平.政治动荡可能令该国步希腊、爱尔兰和葡萄牙後尘,成为第四个陷入债务危机的欧洲国家.

欧元集团主席贾克称,欧洲央行(ECB)将与欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)一道,共同监督意大利兑现经济改革承诺.这实际上等于将该国置于全面监督之下.

即将下台的希腊总理帕潘德里欧与反对党领导人急于组建过渡性全国联合政府,以便新政府有足够时间实施新援助计划,使希腊避开迫在眉睫的违约风险.

法国公布了新的撙节计划,旨在保住其摇摇欲坠的AAA债信评等.若法国丢掉了AAA评等,欧元区或许就不能再援救那些最弱小的成员国.

欧元区财长在布鲁塞尔达成一项具体授权,将在11月末之前扩大欧元区援助基金的规模,使意大利、西班牙等较为脆弱但仍有能力偿债的经济体免于希腊那样的困境.

意大利总理贝卢斯科尼在罗马顶住要他辞职的巨大压力,努力维持这个行将分崩离析的中间偏右联合政府.此前他被迫接受国际货币基金组织(IMF)对该国经济改革进行指导性监督.

政界消息人士称,贝卢斯科尼所在自由人民党(PDL)领袖周日晚间曾呼吁他辞职,但他表示拒绝.

贾克不再要求意大利组建联合政府,称这不在欧盟/国际货币基金组织(IMF)保护范围内.

他在财长会之後表示,"我们期望意大利将能实施贝卢斯科尼信函中宣布的所有措施",其所指为上月提交的有关养老保险和放宽管制计划的信函.

不确定性拖累全球股市挫跌,但意大利股市收高,交易商称,部分是因为市场寄望贝卢斯科尼或会尽快下台.

一位内阁成员表示,周二议会将对公众财政问题进行关键投票,若由于党内反对派的掣肘而让贝卢斯科尼无法赢得多数支持,那麽意大利将面临提前大选.

政务委员Gianfranco Rotondi在会晤贝卢斯科尼後称,"若我们赢得多数票支持,我们将继续掌权,否者将举行大选."

一位希腊政府发言人表示,寻找新总理人选的友好协商正在进行当中,看来还没有做出决定.希腊内阁将在周二1000GMT举行会议讨论进展.

不论谁领导希腊临时政府,都将面临使这个1,100万人口国家恢复秩序的艰巨任务.希腊混乱的经济和政局正在动摇国际社会对整个欧元的信心.

浏览欧元区公债收益率图表,请点选(link.reuters.com/pax23s)

**危险的循环**

在巴黎,萨科齐的中间偏右政府宣布了新一轮的撙节措施,其中包括提前上调退休年龄、部分增税措施以及福利项目与通胀脱钩,这些措施旨在保住法国最高级别的债信评级.

政府计划在2012和2013年节支186亿欧元,但却进一步加重了民众的负担.而六个月之後,萨科齐将在连任竞选中面对法国社会党候选人奥朗德(Francois Hollande)的挑战,後者在民意调查中遥遥领先.

法国总理菲永表示,该国的公共财政赤字已经持续30年,该结束这种挣少花多的习惯了.

"我们必须摆脱这种危险的循环,"他在记者会上表示.

欧元区财长正在讨论希腊问题和如何加强金融防火墙,一位欧元区官员称,"对于希腊问题,我们已经彻底讨论过了.目前各位部长的主要关切在于意大利以及增大欧洲金融稳定机构(EFSF)的效力."

欧元区领导人上个月同意强化欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力至约1兆(万亿)欧元,为新发行的债券提供损失担保,并透过提高信用级别的特殊目的载体来吸引国外投资者.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,虽然欧盟执委会必须准备应对各种可能的情况,但并未讨论一个国家如何退出欧元区,这是欧盟协定中未曾预见的.

欧洲央行周一透露已扩大欧元区政府公债的买进,推测主要是意大利债券.央行上周买债90亿欧元,那时欧洲央行新任总裁德拉吉刚刚上任没几天.

但买债并不能阻止意大利债券相较于德债利差触及欧元问世以来的历史新高,因其政治不稳定性加深.买债计划导致欧洲央行两位最资深的德籍决策者在今年辞去职务.

**否认动用黄金储备**

当德国政府被迫出面否认有关其企图动用德国央行黄金储备的报导时,德国央行正统地位的捍卫者与欧元区金融保护者之间的纷争也变得公开化.

有数位G20消息人士表示,全球主要经济体领导人上周在峰会上曾讨论过欧元区国家利用其在国际货币基金组织(IMF)的借款权来扩大EFSF救助能力的可能性.德国央行拥有德国的特别提款权,由其黄金储备作为保证.

德国消息人士表示,该项提议曾造成德国央行总裁魏德曼和财政部长朔伊布勒之间,以及魏德曼和欧洲央行之间的关系变得紧张.(完)

--编译 艾茂林/兰秀娟/王翔琼/李春喜/戴素萍;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。