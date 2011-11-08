拉手网预计美国存托股份IPO定价区间为13-15美元

路透11月7日电---中国主要团购网站拉手网已向美国监管当局提交文件,称预计美国存托股份(ADS)的首次公开发行(IPO)定价区间为13-15美元.

拉手网表示,将发行540万份ADS.该公司于10月向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,最多募集资金1亿美元.

该公司已申请在Nasdaq上市,股票代码为"LASO.".

巴克莱资本、Jefferies和中国国际金融香港证券有限公司为是次交易的主承销商.

该公司经常被称作中国版的Groupon,其表示所筹资金将部分用于扩张销售网络并建立客服中心.

企业在首次提交IPO文件时所说的筹资规模用来计算注册费,与最终规模可能有所不同.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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