贝卢斯科尼放手一搏 否认将辞职

* 贝卢斯科尼否认辞职谣言

* 相关传闻提振金融市场

* 贝卢斯科尼称唯一的替代方案是大选

路透罗马11月7日电---意大利总理贝卢斯科尼周一顶住要求他辞职的巨大压力,拼命放手一搏以拯救他领导下摇摇欲坠的政府,而对意大利局势不稳的担忧打击欧洲金融市场.

贝卢斯科尼否认身边记者有关他将在数小时内辞职的报导,这立即扭转了股市的短暂回升走势,该欧元区第三大经济体的公债市场也因政局的不确定性遭受重挫.

意大利10年期公债收益率周一一度触及1997年以来最高点6.67%,逼近7%的高水平.外界认为若收益率高于7%,对于债务水平在世界上名列前茅的意大利而言,其融资资成本将难以为继.欧洲股市也因该国情势动荡而下挫.

市场走势表明,很多市场人士将贝卢斯科尼辞职视作降低意大利公债压力的唯一办法,而该国债市动荡也引爆他所属政党的叛变,尽管他下台之後的局势存在很大不确定性.

路透上周调查10位基金经理人的结果显示,如果意国政府垮台,公债价格可望止跌回升,收益率之差可能缩窄整整一个百分点.

政坛消息人士说,贝卢斯科尼所属的PDL党领导人在周日深夜的会议中呼吁他辞职,因党内多数人士背弃他,但是贝卢斯科尼仍不为所动.不过本周议会料将提出一项信任投票的动议.

政府首长Gianfranco Rotondi周一表示,他乐观认为可以保住国会中的多数.他在和贝卢斯科尼会面之後说,否则意大利就得进行大选.

提前举行大选是贝卢斯科尼手中的最后王牌之一,但是许多PDL党员包括反对他的人都不赞成.贝卢斯科尼说那些在国家面临险境时把政府拉下台的人,将成为让经济改革更加困难的卖国贼.

这位现年75岁的媒体巨擘在周末和其最亲近的幕僚试图挽回足够的议员来支持他,以避免周二颜面扫地的挫败,这场信任投票将就一项先前已闯关失败的国家融资法案进行表决.

中左翼反对阵营在周二投票中可能弃权,藉此暴露出贝卢斯科尼缺乏支持的事实,而不会让一项重要的措施永不见天日.

**不信任动议**

但是反对党正为一项可能将于数日内举行的不信任动议做准备.

此外,先前贝卢斯科尼向已渐感不耐的欧洲领导人提出的一些新措施,以解决成长迟滞及降低债务的问题,这些措施将在11月18日左右于参议院将进行表决,届时贝卢斯科尼将面临一场信任投票.

尽管贝卢斯科尼誓不屈从,但他周围许多人相信,其在位之日屈指可数,因其所能掌握的票数在通过议案的边缘,贝卢斯科尼恐怕没有机会实施不受欢迎的撙节措施.意大利新闻报周一形容贝卢斯科尼政府的垂死挣扎为"久拖不决的痛苦".

然而,即便贝卢斯科尼一意孤行,意大利摆脱困境的前景也依然不明朗.贝卢斯科尼和北方联盟(Northern League)坚持认为,贝卢斯科尼的唯一选项是明年初举行大选,但这可能将进一步推迟改革行动.

意大利是欧元区第三大经济体,人们认为该国的政治乱局和债务忧虑,对欧元区所面临的范围较广的危机构成了一个巨大威胁.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/兰秀娟;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。