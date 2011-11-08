白宫敦促希腊尽快兑现援助协议承诺

路透华盛顿11月7日电---美国白宫周一敦促希腊政府尽快采取行动,兑现债务救助协议下各项承诺,因投机客近来沉重打击疲弱的欧元区债市.

白宫发言人卡尼(Jay Carney)称,"希腊已经就必须向国际货币基金组织(IMF)和欧盟兑现改革和承诺取得共识,我们对此表示欢迎,并敦促希腊政府尽快采取行动兑现这些承诺."

"我们继续呼吁欧洲迅速执行这些决定,为解决这个问题画上最後的句号.我们将与欧洲同僚们一起努力,"卡尼在白宫新闻简布会上说.(完)

--编译 艾茂林;审校 王冠中

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