欧债危机对中国外贸影响有限--专家

* 预计明年中国进出口增幅不低于10%

* 进出口总值或达3.8万亿美元

* 进口增幅料会快于出口,外贸顺差继续缩减

* 外贸政策持稳,支持进口力度应加大

作者 沈燕

路透北京11月8日电---仍在发酵的欧债危机对中国明年外贸影响有多大?中国商务部国际贸易经济合作研究院副院长李雨时看法相对乐观.据其预计,明年中国进出口增幅不会低于10%,外贸总额会较今年约3.5万亿(兆)美元增长10%,达3.8万亿美元.

他在接受路透电话专访时指出,尽管欧债危机尚未过去,但结合2008-09年金融危机及中国的出口情况看,由于中国出口多是低档生活必需品,危机对出口的影响有限,同时中国政府支持进口的政策力度料会加大,届时外贸顺差会继续缩小.

"虽然外贸企业面临原材料上涨,劳动力成本上升及人民币汇率升值等多种因素挤压,但很多跨国公司仍把中国作为生产基地,中国仍然是全球的供应商,且中国外贸从08年的金融危机中恢复的也很快."李雨时称.

中国海关负责人此前称,截止11月2日,中国对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.并预计,今年全年顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或基本持平;进出口全年增速估计分别约21%和18%.

中国商务部部长陈德铭也表示,2008年以来中国进口增速连年超过出口增速,去年快7.5个百分点,今年前三季度快5个百分点.期间贸易规模逐年增加,贸易顺差绝对值逐年减少,2009年顺差在上年2,900亿美元的基础上大幅缩减至1,900亿美元;2010年为1,800亿美元;今年1-10月,贸易增长24%以上,顺差却减少15%,"预计全年顺差大幅下降."

**明年外贸并不悲观**

李雨时并认为,尽管目前有诸多不利外贸企业的内外因素交织,但从实际情况看,中国外贸企业应对国际风险的能力明显提升,出口企业会想尽各种办法保住市场份额,抵御原料上涨,汇率升值等不利因素,提高产品档次,同时中国对发展中国家的出口增长较快.

而率先反映中国外贸指向的广交会,情况似乎也是一半好一半坏.

据广交会网站上的新闻稿,受欧美经济阴云影响,今年秋季第110届广交会(中国进出口商品交易会)出口成交量较上届恢复性增长3%,至379亿美元.而欧美市场的成交量则出现锐减,采购商更多采取观望询价.

广交会新闻发言人刘建军称,虽然本届欧洲采购商数量增长明显,但欧美的采购商更多的是观望询价,来自两个地区的实际成交量分别下降19%和24%.而本届广交会的两个特点,一是必需品成交有所增长,非刚性需求出现下降;二是中短单占比居高不下,长单比重偏低.

李雨时预计,明年中国的外贸政策调整不会太大,扩大进口方面可能会加力,包括降低部分进口商品关税,如奢侈品关税,同时建议加大包括医疗,教育等在内的服务业对外开放力度,加快推进人民币国际化步伐.

"我个人认为包括奢侈品,原材料等进口商品的关税应该下调,虽然从经济理论上看,进口不能以奢侈品为主,但从中国目前实际情况看,消费升级对奢侈品的需求较大,也是顺应现实需要."他称.

截止去年底,全球奢侈品市场规模达到1,720亿欧元,其中大中华区约占全球的15%.而里昂证券预测,至2020年,大中华区的奢侈品消费量有望跃升至44%.未来10年内中国将为全球奢侈品行业增长贡献50%.

中国商务部新闻发言人姚坚此前也曾表示,中国将进一步降低进口关税,包括部分中高档商品的关税,这是大势所趋,各个部门对此有共识.(完)

--审校 张喜良

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