中国称美国设定的APEC目标太高

路透北京11月7日电(记者 Michael Martina)---中国周一表示，美国希望在亚太经合组织(APEC)峰会上推进区域自由贸易和制定环境政策的目标是有益的，但对部分发展中国家而言目标有点太高。

中国外交部部长助理吴海龙在与商务部举行的联合新闻吹风会上表示，APEC成员国对美国将在APEC峰会上提出的绿色增长和创新建议基本持积极态度。

但他表示，对结果的期望过高，超出了发展中国家成员国的承受能力。

因国内就业市场不景气且正寻求加强美国在亚洲势力的方式，奥巴马政府希望在APEC峰会间隙推进跨太平洋夥伴关系自由贸易协定。

美国最终希望该协定能从目前的9个国家扩展至APEC所有21个成员国。这21个国家约占全球经济总量的54%，占全球贸易额的44%。

目前这9个国家分别是美国、智利、新西兰、新加坡、澳大利亚、越南、秘鲁、马来西亚和文莱。

该倡议认为应使用严厉措辞，确保国企不会受益于政府补贴。

国有企业问题很可能使得中国不愿加入该协定，中国的很多关键领域均由国企掌控。

在被问及美国对该协定中有关国企目标时，商务部部长助理俞建华表示，“我们尚未参与到会谈中，所以我们无法置评。这个门槛很高，能否达成一个标准，我们拭目以待。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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