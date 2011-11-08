中投公司计划分拆国际业务--财新

路透北京11月8日电---据财新网报导,中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]计划,将原国际业务将被分拆至新成立的中投国际有限公司,与中央汇金公司并列为中投公司全资子公司.

财新网周一援引接近中投公司人士并称,这次业务调整的目的是厘清中投公司境内外投资的业务,使中投公司未来在境内和境外的投资行为更加专一与商业化.

而关于中投注资的方案目前则并无进展,此前曾有消息称注资与分拆将同步进行.

中投的一位女发言人谢绝对此置评.

中投上周四表示,已聘任樊功生为中投国际(香港)有限公司总经理.

今年7月,中投公布其2010年年报显示,公司去年海外投资回报率11.7%,与2009年持平;并称其对2011年投资前景持谨慎的乐观态度.

中投公司成立于2007年9月,是一家从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司.中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为其注册资本金.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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