欧央行官员：欧债危机一两年後退去

路透苏黎世11月7日电---欧洲央行执委会成员史塔克认为,欧元区危机约一年後将结束,因为政界已经开始认识到做出痛苦决定、采取行动的必要性.

"我认为最晚一两年之後,即便没有战胜危机,危机也会得到控制,"他在瑞士卢塞恩参加一次会议时表示.

"我不确定越来越多且规模越来越大的救助政策是否能解决问题,因为这最後将给那些目前仍然算是稳定的国家构成负担,"他说.

史塔克称,他担心保护主义升温,其中包括通过汇率干预,他表示20国集团(G20)还未有效地解决这些问题.

史塔克一直反对欧央行购债计划,理由是认为受危机冲击的国家应该进行经济改革,且担心欧央行干预市场可能会降低各国实施改革的动力.许多欧央行官员也认同其观点.(完)

--编译 李爽; 审校 艾茂林

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