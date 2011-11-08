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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 8日 星期二 12:03 BJT

8日午间分析：沪指早盘小幅收高

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现强势震荡整理态势，盘中个股继续分化走势，金融、煤炭等权重股成为今日市场做多主力，不过上方压力还较为明显，对指数形成一定的压制，午盘沪综指报收于2521.95点，上涨0.48%。

目前大盘连续四个交易日强势整理，短期市场关注的焦点明日即将公布的10月份经济数据，CPI涨幅的回落已成为共识，现阶段多空双方均表现谨慎、积蓄力量，明日经济数据公布後股指或将选择短期的方向。（完）

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