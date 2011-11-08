8日午间分析：沪指早盘小幅收高

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘继续呈现强势震荡整理态势，盘中个股继续分化走势，金融、煤炭等权重股成为今日市场做多主力，不过上方压力还较为明显，对指数形成一定的压制，午盘沪综指报收于2521.95点，上涨0.48%。
目前大盘连续四个交易日强势整理，短期市场关注的焦点明日即将公布的10月份经济数据，CPI涨幅的回落已成为共识，现阶段多空双方均表现谨慎、积蓄力量，明日经济数据公布後股指或将选择短期的方向。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。