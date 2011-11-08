通用汽车反对中国庞大与青汽对萨博的援助计划

路透底特律/阿姆斯特丹11月7日电---瑞典萨博汽车母公司周一竭力试图挽救一项针对萨博的援助协议,此前美国通用汽车(GM.N)表示,若中国庞大与浙江青年莲花汽车对萨博收购成功,其将停止向萨博供应元部件与技术.

通用的声明显示,其对萨博这宗出售提议的反对立场愈发强硬,引发对萨博品牌能否存活的质疑.

很多分析师之前就认为,庞大与青汽挽救萨博免于清算的计划是高风险押注,因为这宗交易既需通用汽车点头,还要获得瑞典与中国政府官员批准.

IHS Global Insight汽车分析师Ian Fletcher表示,在经历之前的最後一搏後,事情又回到原点.

萨博母公司Swedish Automobile的执行长Victor Muller称,通用对援助计划提案的反对将意味着,协商各方不得不"回到起点".

庞大与青汽收购萨博的协议一直在等待中国政府官员的批准,而拥有萨博债权的瑞典政府也还未批准该交易.

Muller告诉路透,他预计周二将与这两家中国企业对话,以考虑在通用发布上述声明後所剩馀的可能性.

通用汽车目前仍在萨博持有优先股,且是该公司关键元部件的供应商.(完)

--编译 隋芬;审校 吴云凌

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