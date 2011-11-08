中国房地产调控丝毫不可动摇--人民日报

路透北京11月8日电---人民日报周二刊登评论文章称,近期"僵持阶段"的房价已现"松动",但楼市调控"决不可有丝毫动摇",应理性对待降价引发的退房潮,引导争议双方理性、依法解决价格争端.

文章表示,在"要使房价回归到合理的价格"的目标下,这样的"松动"、"波动"或许还会继续下去.无论是普通购房者、开发商还是政府,均需理性看待、合理应对房价下行可能带来的种种问题.

"要想从根本上杜绝房地产市场的'过山车'行情,就要加强调控、尊重市场,"新华称,"只有继续严格执行调控政策、规范市场体制机制,才能让人民群众看到切实的成效."

近日,中国多地新楼盘大幅降价促销,引发部分已购房业主的不满.从上海嘉定龙湖地产郦城售楼处,到安徽芜湖绿地售楼处,一些要求"补偿"甚至"退房"的老业主,因诉求未达,选择了打砸售楼处等过激行为泄愤.

文章指出,相关方面要引导争议双方理性、依法解决价格争端;同时应切实履行监管职责,对于开发商涉嫌违法违规的欺诈行为,坚决严厉打击,绝不姑息手软.

"还未交房,数十万的首付钱就瞬间蒸发了,这样的遭遇值得同情,"新华称,"然而,合同是当事人之间的法律,既已订立合同,就应严格执行,这是一个基本规则."

文章指出,即便因为情势变更要解除合同,也只能在法院提出.降价退房甚至打砸泄愤,难说于法有据.市场经济的本质是法治经济,倘若由于房价的波动而导致合同形同虚设,房地产市场的交易行为便会失去起码的保障,市场经济的有序规范也就难以达到.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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