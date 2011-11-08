中国房价拐点初现 明年不会反弹--人民日报

路透北京11月8日电---人民日报海外版报导称,近期受楼市限购、限贷等一系列调控政策影响,全国商品住宅市场低迷,降价潮蔓延各地.一些业内人士认为,房价拐点已经初现,向下的趋势明显,明年也不会反弹.

周二的报导并援引业内人士呼吁,房地产调控已经进入关键时期,绝不可有丝毫动摇,更不可轻言收兵.

中国社科院经济学博士马光远称,当下并不好判断房价未来会怎麽走,但是到明年上半年可以有很清晰的预测,就是向下的趋势,而且趋势会非常明显.只要坚持限购政策,房价就会显现原形.

未来有三个方面的因素可以支撑房价的下行判断,包括,坚定的调控政策使得整个房地产供需局面出现了改变;目前的货币政策不会改变,虽有微调的可能性,但调出来的钱不会流向房地产,货币政策对房地产的高压态势非常明显;整个房地产行业的预期正在回归理性.

马光远并强调,房价会怎麽走,取决于调控的松紧.目前来看,还没有想出放松的理由,除非出现替代限购的政策,限购才可以放松,而限购一旦放松,未来房价如何走,就必须要看制度建设.

报导并援引知名财经评论员余丰慧亦称,楼市调控正在进入深度博弈期,调控政策的不确定性有所增加,在此情况下尤需坚持下去.从宏观经济面来说，保增长、稳增长呼声此起彼伏,而房地产作为拉动经济增长的传统动力,使得调控政策饱受争议和面临空前压力.

两年多来,中国持续进行房地产调控,并出台了一系列重大措施,特别是保障性安居工程的房屋建设,对缓解房价的压力,起到了巨大作用.虽然目前房价总的形势还处于僵持阶段,但是也开始出现了松动.

继传统"金九银十"後,进入11月,越来越多的房企开始作出价格调整,其中不乏大型房企.二手房方面,由于成交量屡创新低,一些城市的房产中介也出现了关店潮.(完)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

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