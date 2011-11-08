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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 13:06 BJT

科维托娃率捷克夺联合会杯冠军

温网女单冠军科维托娃为本赛季画上圆满句号，率捷克队客场3-2胜俄罗斯队，取得自1993年捷克与斯洛伐克解体以来捷克夺得的首个联合会杯冠军，同时这也是俄罗斯自2003年以来联合会杯主场作战首次败北。捷克上次在决赛获胜是在1988年，当时还是捷克斯洛伐克，对手为前苏联。路透

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