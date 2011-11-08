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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 13:06 BJT

卡萨诺发表感谢信

AC米兰队中的意大利国脚前锋卡萨诺周一向各位关心他的人发表公开信，表示大家的支持让染病的他感觉备受鼓舞，对各位的关心表示感谢。现年29岁的卡萨诺在球队客场挑战罗马乘机返回途中突然患病，此後于上周五接受心脏小手术。路透

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