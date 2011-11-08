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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 13:05 BJT

荷甲15岁天才中场将加盟曼联

比利时天才少年安德雷斯・佩雷拉周一接受荷兰《电讯报》采访时表示，明年1月1日年满16岁之际将与曼联签订为期三年半的合同。这位15岁中场球员目前效力荷兰埃因霍温，9岁转投埃因霍温前在比利时KVSK联队开启职业生涯。佩雷拉表示自己是攻击型中场，典型的10号球员。路透

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