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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 13:05 BJT

图雷：拜仁一役是曼城转折点

曼城中场图雷周一称，欧冠联赛0-2负拜仁慕尼黑是曼城的转折点。曼城在此後八场比赛取得全胜。那次失利是本赛季17场比赛中曼城唯一一次受挫，赛後爆出特维斯不听主帅曼奇尼调遣，拒接在下半时替补上场。图雷表示那次比赛赛场内外发生的情况成为了曼城连胜的催化剂。路透

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