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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 8日 星期二 13:04 BJT

伍兹称前球童为其种族歧视言论致歉

美国高尔夫球星老虎伍兹周二在悉尼与前球童威廉姆斯面对面交流。新西兰人威廉姆斯就上周种族性言论致歉。伍兹称：“我们两人都觉得这麽说不对，他确实道歉了，话说得有些伤人，但这件事已算过去了”。威廉姆斯上周五在上海一次颁奖仪式上说道：“我的目标就是离开那个黑人混球。”路透

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