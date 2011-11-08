奥林巴斯称三名高层隐匿投资损失 考虑提出刑诉

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透东京11月8日电---日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)社长高山修一周二表示,必要时考虑对前会长兼社长菊川刚及另外两名高层主管提出刑事诉讼,奥林巴斯认为这三人涉嫌运用收购相关资金隐匿投资损失.
高山修一并表示,待进一步调查後,奥林巴斯将作出决定,是否应该向其他高层主管追究责任.
奥林巴斯周二稍早表示,已将副社长森久志撤职,常务监事山田秀雄因涉及收购相关丑闻而请辞.
奥林巴斯并表示,公司已经查出,与收购英国Gyrus及三家日本公司有关的资金,被用于掩盖证券投资损失,最早可追溯到1990年代.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。