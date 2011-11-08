中国将武装护航湄公河流域

路透北京11月8日电---《人民日报》周二报导称，在上月发生13名中国船员湄公河遇害惨案後，中国将联合老挝、缅甸、泰国，为澜沧江-湄公河上的航运船只进行武装护航。

10月5日，中国两艘商船在泰国与缅甸段湄公河水域遭袭击，13名船员遇难。遇袭地点位于以贩毒而着名的“金三角”地区。

此事在中国国内引起公众一片哗然。保护海外中国公民安全已成为日益敏感的问题，中国方面需求相关国家缉拿惩办凶手，加强该流域的安全措施。

报导引述西双版纳澜沧江船东协会秘书长方友国的话称，政府已经收购5艘条件不错的商船进行护航改装。

方友国称，护航将采取在重点地段驻扎、巡护的方式，为中老缅泰四个国家航行于澜沧江-湄公河上的合法客货运船只提供保护。

随着中国在亚洲、非洲及其他地区商业活动的不断增多，袭击、绑架和抢劫事件时有发生，这对不愿在保护公民安全上显示软弱的中国政府而言，已经成为相当敏感的问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。