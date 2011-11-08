《Saft专栏》欧债危机面临的三个问题--民主、现实与供需

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft; 编译 李春喜/田建华

路透11月3日电---救助欧元区的方案其实只面临三方面的障碍,那就是民主、现实和供需关系.如果欧洲能够克服这三重障碍,这个方案就会非常管用,甚至会令人啧啧称奇.

当希腊政府突然决定,由选民投票决定是否接受欧元区的纾困方案时,民主就成为一道巨大的障碍.关于让民众有机会对该方案直接投票的构想,很难说其有何不妥之处,毕竟这个方案将意味着他们未来10年的多数时间都将拮据度日.但是,这个做法不仅使整个纾困方案的信心基础受到威胁,也让需金孔急的希腊在11月取得新一批援助金上濒临险境.

如果希腊民众投票反对接受该方案,这就意味着一场难以控制的主权债务违约即将全面爆发,这对欧元区的银行业也是一场灾难.希腊人会投票支持这样的结果吗?即使这意味着被驱逐出欧元区?仅仅是投票的阴影就会使欧元区官员更加难以实施剩馀的方案,该方案的一些支柱看起来已经摇摇欲坠.

不论你喜欢用什麽样的词语描述,"民主"对于意大利的纾困也毫无助益.总理贝卢斯科尼面临下台压力,让位给一个民众拥护的政府.而对于意大利能否推行令人信服的财政和结构性改革,信心更是寥寥无几.所有这些因素都在明显反映在债券市场的现实状况.意大利10年期公债收益率(殖利率)目前报6.16%,这样的水平不仅无法持续,也较纾困方案宣布之前高出不少,仅此已经对方案的其他部分构成威胁.

别忘了,意大利不仅是欧元区第三大经济体,而且也是全球第三大公债市场,很可能会因为规模太大而无法挽救.如果一个方案无法降低意大利的借款成本,这个方案注将失败.

有人或许会问,作为债券市场守卫者的投资人都到哪里去了,我们的答案是:他们都转向欧洲,正在给政府提供现实疗法.有时候这种现实疗法有效,或许意大利能够达到预期的效果.但问题在于时间和其他变动因素,时间太短,而不可控的因素又太多.

EFSF、债信评级与市场

欧洲金融稳定机构(EFSF)的成立宗旨,是在政府担保下借入资金来为救助融资,而周三该机构选择延迟计划好的债券标售,其组织者指称原因在于市场动荡.另外直到现在,欧洲领导人也没能清楚解释该机构将如何运作.

EFSF本应用来创造融洽的市场环境,方法是不论疲弱国家各异的基本面,而通过本身规模够大来为这些国家融资,且恩威并济.其本应不受制于市场,而当前的现实是其太快屈从于市场压力,这不是好兆头.

可能求助EFSF而不能出资的国家愈多,EFSF的AAA评级愈岌岌可危,而支持EFSF国家的AAA评级状况也是如此.

法国就是个典型的例子--随着表现强劲国家数量萎缩,法国AAA评级地位看起来越发不稳.投资者将法国10年期公债与德国可比公债利差在周三推升至129个基点,创欧元问世以来最高.

最後,供需面何以会不利于推动欧元区计划,关键在于银行业.明年6月是银行业的调整资本最终期限,筹资管道只有市场和政府两条路可选.

这就是说,许多银行业者将在同一时刻或者尝试融资,或者出售资产,这将推高融资成本、并压低资产售价.这也暗示欧洲爆发更大范围的信贷紧缩,或许在欧洲边缘国家已经开始演进.

这意味着欧洲衰退将遭落井下石.所以攻克民主、现实和供需三大难关,欧洲需要在一定程度上对此三项因素产生免疫的力量.大多数有独立货币的发达大国都存有这种力量,那就是一国之央行.

而欧洲央行不能也不会发挥类似作用,当其决定应该这样做而且这样做的路已铺平之後,此计划的胜算已然渺茫.(完)