IMF总裁拉加德开设新浪微博账户

路透上海11月8日电---与比尔・盖茨和艾玛・沃森等西方名人一样，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）也开设了新浪微博账户，并收到网民热情回应。

拉加德用英文发的第一条微博是：“你好，新浪微博，很期待在这里分享最新信息，国际货币基金组织总裁拉加德。”（weibo.com/christinelagarde）这条微博已被转发1,400多次。

新浪微博与Twitter类似，用户可发布每条最多140个字节的信息，并获得粉丝关注，用户对拉加德开微博表示热烈欢迎。

一名用户用英文写道：“令人激动。微博缩短了世界人民的距离。”

拉加德的微博粉丝目前已超过2.8万人。盖茨于去年9月开设微博账户，粉丝已超过210万人，而《哈利波特》片中影星沃森自今年7月发表第一条微博以来，已吸引粉丝51万。

新浪微博称，已确认这些账户的真实性。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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