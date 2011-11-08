IMF总裁拉加德开设新浪微博账户

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海11月8日电---与比尔・盖茨和艾玛・沃森等西方名人一样，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）也开设了新浪微博账户，并收到网民热情回应。
拉加德用英文发的第一条微博是：“你好，新浪微博，很期待在这里分享最新信息，国际货币基金组织总裁拉加德。”（weibo.com/christinelagarde）这条微博已被转发1,400多次。
新浪微博与Twitter类似，用户可发布每条最多140个字节的信息，并获得粉丝关注，用户对拉加德开微博表示热烈欢迎。
一名用户用英文写道：“令人激动。微博缩短了世界人民的距离。”
拉加德的微博粉丝目前已超过2.8万人。盖茨于去年9月开设微博账户，粉丝已超过210万人，而《哈利波特》片中影星沃森自今年7月发表第一条微博以来，已吸引粉丝51万。
新浪微博称，已确认这些账户的真实性。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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