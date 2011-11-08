《阳歌专栏》太阳能行业危机或开始缓解 拉手网考虑转战略方向

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**太阳能企业减计库存 行业或将开始摆脱危机**

中国企业在与西方厂商有关倾销问题的口水战中表现出高姿态，不过身陷困境的西方太阳能电池板生产商日前实施库存减计，这似乎暗示该行业的困局或将开始缓解。

Canadian Solar和Renesola在正式公布第三季财报之前均发布了财测更新，尽管对前景仍保持谨慎低调，字里行间似乎却显示危机即将缓解的迹象。两家公司都小幅调低了利润预测，同时降低了第三季出货目标，但下调幅度均较小或温和。也许更值得关注的是，两家公司都大量减计了未售库存：Renesola减计了2,000万美元；Canadian Solar减计规模约两倍于前者。Renesola也因此预估第三季亏损800万美元。上周Trina Solar也宣布减计库存，并发布了下调後的财测报告。

我认为这些存货减计行为相对意义重大，在无法充分相信行业低谷已经过去之前，没人认为企业会作出这样的减计行动，因为多数企业都选择一次性解决这种费用，而不会选择在较长期内反复小幅度减计。Renesola的声明略显乐观，虽然预计第四季和明年第一季业绩仍难有起色，但此後会出现改善。

此外，中国也就太阳能行业不公平补贴的相关指控表现出重要姿态。一家重要的国有企业宣布暂停在美国投资5亿美元的太阳能发电厂建设计划，因美国可能对中国厂商施加惩罚性关税引发了投资不确定性。实际上，若美国实施惩罚性高关税，该投资计划将丧失经济价值，因这家中国企业原计划在多家电厂使用中国产太阳能电池，但新关税措施将推动进口价格大幅攀升。

我仍然认为，美国很可能受大选年政治影响，实施高关税政策，但中国企业的这种缓兵之计明显可能促使美国决策者三思而後行。

一句话：在中美之间有关太阳能产品的贸易口水战升温背景下，两家西方太阳能厂商发布了新的季度财测，暗示行业危机似将出现反转迹象。

**拉手网在上市准备中有意转变战略方向**

团购网站拉手网一定深受Groupon上周成功上市融资7亿美元的鼓舞，但奇怪的是，拉手网在上市前的准备过程中向市场发出了异样的信号。似乎是拉手网故意放出消息，有公司内部人士称，该公司可能会放弃团购业务模式，采取相对更可靠的电子商务网络商城模式。如果此事当真，这种转变长期而言可能对拉手网是个好事，因电子商务商城的模式在世界各地发展良好，中国的淘宝商城就是一个例子。

但该消息发布的时机，若消息当真，将很难吸引拉手网的潜在IPO投资者，他们现在肯定会怀疑，他们到底要投资一个什麽企业。拉手网上周已向美国监管当局提交IPO招股书，计划融资1亿美元，和其竞争对手窝窝团展开上市竞赛，後者也表示希望在今年年底前赴美上市。

我对这个明显像是拉手网放出的消息的解读是，这或许是为投资者冷淡应对其上市所作的未雨绸缪。在其首次上市申请文件中，拉手网称公司今年上半年亏损了约6千万美元，该行业的疯狂竞争也意味着亏损不太可能在近期平复。最重要的是，该行业普遍的质量控制问题导致消费者的投诉不断，导致政府对这些团购企业采取日益严厉的态度，而这或许会进一步阻碍其未来发展。

我之前曾说过，拉手网和窝窝团本身的问题，再加上中国团购领域存在的广泛问题可能意味着，这两家公司今年年底前均不能实现上市，即便两家公司都亟需现金。拉手网现在放出的这则最新消息似乎证实，投资者对其上市持冷淡态度，除非它能说服投资者购买其股票，否则它的确可能需要打消上市念头。

一句话：拉手网放出的可能转移战略方向的消息，反映出投资者对其赴美上市的冷淡态度。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：王燕焜/张家伟

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