中国葡萄酒业取得长足进步--葡萄酒大师

路透香港11月8日（记者 Cathy Yang）---葡萄酒专家杰西丝・罗宾逊（Jancis Robinson）称，尽管中国消费者对法国高级葡萄酒更趋青睐，过去十年取得长足进展的中国葡萄酒厂商，目前也在取得加速发展。

中国不仅对进口葡萄酒需求量大，目前还是世界五大葡萄种植国之一。

罗宾逊被誉为葡萄酒大师，她在香港召开的国际葡萄酒大会间隙告诉路透，“我每次来中国，都会试图收集一些当地产的顶级葡萄酒。我第一次这麽做大概是在2002年，当时对那些产品完全没当一回事。”

“但真正到去年时，我变得非常振奋，因为品尝到了一些我认为相当上乘的葡萄酒。”

根据葡萄酒大师学院（Institute of Masters of Wine），葡萄酒大师是经过多年研究才能获得的一种资格，目前全世界仅有约300人被授予这一称号。

罗宾逊称，多数中国产的葡萄酒只在国内市场销售，其中的绝大多数质量一般，口感淡薄，含酸味，有点涩涩的感觉。

“目前，只有一小部分中国产的葡萄酒，可称得上真正的上品。酿制采用完全熟透的葡萄，果粒干净，果肉丰厚。”

她表示，相信中国和巴西、土耳其及加拿大未来均有生产上乘葡萄酒的潜力。

她补充说，法国葡萄酒作为最佳投资的头衔仍不会面临太大挑战。“不过，随着葡萄酒在全世界的流行，人们也试图在世界各地生产葡萄酒，当然也包括整个亚洲。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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