欧债危机不利中国增长前景 但银行业风险有限--穆迪

路透北京11月8日电---欧元区债务危机正进一步蔓延,国际评级机构--穆迪周二表示,虽然欧债危机不利于中国的增长前景,但由于中国银行业的敞口有限,其主要依靠国内融资,并有大量净国际资产头寸,因而风险有限.

不过,穆迪亦指出,目前中国银行表外风险敞口快速扩大,且未来银行业的不良贷款率将有所上升,因地方政府融资平台及房地产贷款仍存在问题.

"中国抵御危机蔓延的因素包括极高的储蓄率、经常性账户盈馀等."穆迪并认为,尽管目前中国地方政府债务负担仍可控,但建议地方政府举债速度可适度放缓.

穆迪表示,为避免银行业不良贷款存在大量增加的风险,预计当前货币政策会有调整,所提供支持可能会偏向某些行业,因长期项目需要银行持续提供贷款来确保完工.

另外,穆迪公司成员中诚信国际在同一研讨会上亦表示,中国土地市场趋紧已在一定程度上增加了地方政府的偿债风险,因土地出让收入是偿债的重要保障.

中诚信指出,目前来看,地方政府可利用的偿债资源和渠道丰富,包括矿产资源、地方国有银行等.截至去年底,中国绝大多数地方政府债务尚未出现违约.

**经济续放缓,政策定向宽松**

中诚信预计,中国今年规模以上工业增加值同比增长将保持在13.5%左右,经济增速进入趋缓稳定通道,全年望保持在9.2%左右.同时,尽管未来实体经济还将持续放缓,但不会出现"硬着陆".

展望2012年经济和政策走势,中诚信宏观经济分析师关飞认为,今年四季度至明年上半年将是政策观察期,管理层在维持货币政策从紧的同时,将保持适度中性、定向宽松的格局.

"未来加息或降息的可能性均不大.政策放松将取决于外围货币政策是否宽松及经济增速是否进一步下滑."他称.

不过,房地产行业的调控政策则将继续,预计房地产价格将在明年出现较大幅下滑,特别是二三线城市.另外,关飞并认为,中国流动性趋紧状况或将持续至明年二季度,届时中小企业信贷紧缩局面或将有所改观.(完)

--发稿 尹源婷/谢衡；审校 曾祥进

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