苹果iOS存漏洞 黑客可植入恶意程序

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月7日电---苹果(AAPL.O)设备安全专家称，iPhone和iPad存在一个软件缺陷，或可允许黑客制作软件，在这些设备上偷偷安装程序，从而盗取信息、发送短信或者破坏数据。
发现这一问题的是Accuvant实验室研究员米勒（Charlie Miller），他制作了一个恶意程序模型，测试这一软件缺陷。他表示，苹果应用程序商店App Store未能识别此恶意程序，从而使其通过安全审核过程。
迄今未有证据证明黑客利用了苹果iOS系统的软件漏洞。不过米勒称，他的测试显示，App Store中可能已经存在真正的恶意软件。
他说：“此前，你可以从App Store下载任何东西，而不用担心可能是恶意程序。不过现在你完全不知道一个程序可能做什麽。”
米勒称，他编写了一个叫InstaStock的股票市场监控工具，一旦下载该应用，它可以和他的服务器连接，然後他就可以通过该应用下载他想要的任何程序。
苹果未回应对此事的评论请求。
米勒称他已就此软件漏洞与苹果联系。他在2009年发现iPhone短信系统的一个漏洞，通过此漏洞，黑客可以获得手机远程控制权。
他说：“他们（苹果）正在解决这一问题。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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