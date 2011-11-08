8日盘後分析：关键时刻 A股何去何从

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
近一段时间，欧债危机牵动着全球股市的神经，虽然欧洲情势的发展令A股市场有些飘摇，但是近期强大的政策改善预期象是给A股罩上了一个金钟罩，基本上抵抗住了来自外围市场的冲击，继续维持强势格局。
今日A股市场继续呈现震荡整理格局，虽然盘中股指上攻欲望较为强烈，但是无奈上方技术压力较大，同时上攻时量能无法有效放出，导致股指冲高无功而返，而且今日中小盘股表现低迷，显示参与热情有所降温，尾盘沪综指最终报收于2503.84点，下跌0.24%。
从技术层面分析，大盘已经连续四个交易日横盘震荡，短期调整压力可见一斑，在3067点下降通道上轨以及短线获利盘的双面夹击之下，股指欲涨乏力，一旦短期内大盘不能放量突破，短线调整态势仍将延续，不过反弹趋势并未改变。
相对于近期海外市场的动荡， A股近期的表现可谓处乱不动，大有任尔风吹浪打，我自闲庭信步的沉稳。不过，在本周10月宏观经济数据出台、周边市场动荡，在诸多因素发生变化的情况下，投资者普遍关心的问题是，经过短期连续调整整固之後，市场能否重拾升势？
从最近几个交易日的盘面变化看，笔者认为A股市场还维持着强势格局，但本月市场的表现将直接影响到投资者参与此次反弹的收益。
众所周知，政策改善预期使得市场流动性有所改善，而GDP实际增速放缓以及通胀见顶回落则缓解市场滞胀忧虑，这两方面因素是支撑本次A股反弹行情的关键动力。
但是如果仅仅靠政策预期，同时基本面并没有明显好转的背景下，那麽这次反弹力度和高度就会大打折扣，因为我们不能总指望市场预期都是向好的，同时也不能奢求基本面迅速改善，正是在这样的环境下，决定了现阶段多空双方的争夺势必激烈，这也导致了A股市场的震荡幅度有所加大，直接加大了投资者的操作难度。
明日10月份各项宏观数据即将公布，可以说10月份数据是短期主导市场的最重要影响因素，A股还要经受不确定性的考验。
短期内投资者应密切关注成交金额的变化和热点板块的情况。反弹初期各板块之间的不断轮换，形成了不间断的热点，盈利效应始终较为明显，维系了场内资金的参与热情。
而目前，市场成交金额出现了反弹乏力、下跌放量的不利格局，如果短期内做多热情不能很快凝聚，前期的领涨板块不能迅速止跌并且继续活跃的话，那麽对于後市行情的演绎也许投资者要更加谨慎。
投资者在当前的市场环境下，要以相对积极的预期和当前谨慎的心态来操作，投资者可关注前期的强势板块和个股，在没有更大规模的新增资金推动後，普涨行情难以延续，而震荡过程中将形成强者恒强的特征。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。