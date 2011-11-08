民调：多数选民对奥巴马经济处理方式失去信心

路透华盛顿11月7日电---根据美国全国广播公司（NBC）/华尔街日报周一发布的民意调查，在距决定是否选举奥巴马连任还有一年之际，大多数选民对奥巴马处理经济的方式失去信心，但他的支持率依然领先其共和党竞选对手。

近四分之三的受访者认为，奥巴马政府在促进经济、改善对华尔街和银行的监管以及在联邦预算赤字上，没有交出满意答卷。

民调显示，多数受访者称美国已误入歧途，仅25%的受访者认为，美国经济在未来12个月会出现改观。

根据民调，对奥巴马工作满意的受访者占44%。51%的受访者称，他们不认同奥巴马的工作方式。

不过，民调中并非所有结果都对奥巴马不利。52%的受访者认同奥巴马对外交政策的处理方式，71%的受访者支持他今年12月前撤出所有驻伊拉克美军的决定。

民调还显示，奥巴马在2012年大选中的支持率依然领先共和党的优势竞选对手。在虚拟的大选投票中，奥巴马以49%对43%的优势领先前马萨诸塞州州长罗姆尼，以53%对38%领先凯恩15点。

此次民调在11月2-5日进行，受访者为1,000人，误差幅度为正负3.1个百分点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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