民调：多数选民对奥巴马经济处理方式失去信心

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透华盛顿11月7日电---根据美国全国广播公司（NBC）/华尔街日报周一发布的民意调查，在距决定是否选举奥巴马连任还有一年之际，大多数选民对奥巴马处理经济的方式失去信心，但他的支持率依然领先其共和党竞选对手。
近四分之三的受访者认为，奥巴马政府在促进经济、改善对华尔街和银行的监管以及在联邦预算赤字上，没有交出满意答卷。
民调显示，多数受访者称美国已误入歧途，仅25%的受访者认为，美国经济在未来12个月会出现改观。
根据民调，对奥巴马工作满意的受访者占44%。51%的受访者称，他们不认同奥巴马的工作方式。
不过，民调中并非所有结果都对奥巴马不利。52%的受访者认同奥巴马对外交政策的处理方式，71%的受访者支持他今年12月前撤出所有驻伊拉克美军的决定。
民调还显示，奥巴马在2012年大选中的支持率依然领先共和党的优势竞选对手。在虚拟的大选投票中，奥巴马以49%对43%的优势领先前马萨诸塞州州长罗姆尼，以53%对38%领先凯恩15点。
此次民调在11月2-5日进行，受访者为1,000人，误差幅度为正负3.1个百分点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。