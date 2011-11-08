美国应行动起来确保领导力--外交官

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透华盛顿11月7日电（记者 William Schomberg/Tim Ahmann）---美国主管经济事务的副国务卿霍马茨（Robert Hormats）周一警告称，如果美国不能应对经济挑战，其全球领导地位将面临风险。
霍马茨称，由于中国等中央集权制大国的崛起，美国作为自由市场楷模的能力遭到挑战。
霍马茨在路透华盛顿峰会上称：“我们必须展示，政治体制能产生经济效应。”他强调，美国需要重新关注基础设施建设和教育支出资源紧缺的问题。
“未来10到15年，我们在世界上是否还具有主导地位和竞争力，取决于我所说的前期准备法则。”
曾为高盛银行家的霍马茨称：“这意味着，无论中国做什麽，我们现在要做的是……必须展示我们的政治体制能产生效应……我们需要投资。”
霍马茨刚从法国举行的G20峰会归来，峰会主要围绕欧债危机展开，他说，美国对这类有关世界经济的讨论仍具有影响力。
但如果美国议员无法达成协议，着手解决美国巨额预算赤字问题，各方对美国能够解决自身问题的信心就将削弱。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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