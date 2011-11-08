出口市场欠佳及劳动成本涨 内地港商面临严峻考验--商会

路透香港11月8日电---在欧美经济面临衰退,中国内地最低工资继续上调的双重打击下,香港工业总会预期,今年下半年至明年上半年,港商的出口订单金额将按年下跌5-30%.

工总副主席刘展灏表示,港商今年圣诞节的订单出货金额将下跌,但具体跌幅要待圣诞过後才能统计出来.他预期,由今年下半年起的12个月,港商出口将受到严峻的考验,而跌幅将因应不同行业及生产的产品档次而定.

"现在的(恶劣)情况比08年(金融海啸)时有过之而无不及."他说,"希望政府可以及早推出措施协助香港的中小型企业渡过难关,例如08年曾推出过的中小企信贷计划就相当受欢迎."

刘展灏表示,欧洲及美国一向是香港的主要出口市场,占整体订单量达60-70%.但欧洲受到债务危机拖累面临经济衰退,而美国的失业率仍没大改善,经济表现呆滞,直接拖低香港的出口.

香港9月份的出口录得近两年来首次下跌,政府料未来数月的出口前景仍不容乐观.

此外,中国内地的经营成本持续上升,特别是劳动成本.身兼工总珠三角工业协会主席的刘展灏表示,明年1月1日起内地将上调最低工资水平,珠三角地区的最底工资升幅将达到18-20%,连同其他社保等费用也会上升,将令内地港商百上加斤.

刘展灏指出,工总日前已去信香港政府驻粤经济贸易办事处、中联办经济部及广东省政府等部门,希望在现时外围环境欠佳下,能暂缓一年调升最低工资.

此外,刘展灏今年初曾估计,今年底前将有30%的珠三角港商收缩业务甚至结业.他称,从现时情况看来,没有过份高估,目前的确有不少厂商有收缩业务或结业的打算.

"他们(厂商)趁着现时口袋里还有些钱,不用把钱都蚀光才鸣金收兵."他说.

据工总估计,目前珠三角的港商数目达5-6万间.

本身从事钟表业的刘展灏并指出,在现时内地土地成本、劳动成本亦愈来愈高下的情况下,港商不能再以低成本竞争,应在产品开发、创建品牌等方面多花功夫.此外,企业亦应积极探索开拓新市场,南美、俄罗斯、印度、中东等都是值得留意的市场.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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