联发科与Facebook策略合作

路透台北11月8日电---台湾晶片设计大厂--联发科(2454.TW)周二宣布,与全球社群网络龙头Facebook策略合作,未来联发科的软体平台将搭载Facebook.此项合作为联发科布局低阶智慧型手机的另一最新行动.

联发科新闻稿称,去年手机晶片组出货量高达5亿套的联发科,其所开发的MRE软体平台,可令包括Facebook社群网络等多种过去只能在智慧型手机上使用到的连网功能与服务,未来在50美元以下功能手机都可以办到.

新闻稿并指出,2010年搭载联发科技解决方案的手机约占印度市场的40%.随着此全球策略结盟的宣布,联发科技预计将会有50%以上的印度当地客户采用MRE软体平台.

联发科今年6月时亦宣布,与美国雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)在MRE软体平台进行策略合作,开展"类智能手机"(smart feature phone)领域.

全球晶片设计领导厂商的联发科成立于1997年,为光储存晶片的领先厂商,2004年後更藉由中国山寨手机而崛起,手机晶片已成为占营收七成的主要成长动力.而该公司一年多来积极转型发展智慧型手机.

目前针对MRE平台开发,联发科技已与菲律宾Cherry Mobile、印度SpiceSPCL.NS集团、马来西亚Spice CSL及印尼Nexian等多家知名领导手机品牌展开密切合作.

联发科今日收跌0.16%,报317台币;大盘加权股价指数则跌0.27%.(完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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