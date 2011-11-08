新统计方式下 美贫困人口达4,910万

路透华盛顿11月7日电---美国统计局周一发布的数据显示，根据新的统计方式，美国2010年贫困人口数量创历史记录，达4,910万人。

而这一数字与9月发布的官方统计数据有出入，当时统计数字为4,620万人。

新统计方式旨在更全面的描绘贫困，统计中包含穷人收到的政府福利以及他们的支出。而官方标准则更多是只专注于现金收入。

据本次最新数据，儿童和黑人人群中贫困比率有所下降，而白人、亚裔、西班牙裔以及医疗花费多的老人贫困比率上升。

最新数据也显示，美国贫困人口占总人口的16%，而9月官方数字中这一比率则为15.1%。

新统计方式规定的贫困线为，一个有两名成人和两名儿童的家庭年收入24,343美元，而官方标准为22,113美元。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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