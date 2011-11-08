美国选民称总统候选人应有宗教信仰

路透11月8日电---周二发布的一项调查显示，三分之二的美国人认为，总统候选人拥有坚定的宗教信仰很重要，即使其信仰与自己的不同。

美国公共宗教研究所（Public Religion Research Institute）调查发现，仅有五分之一美国人反对与自己信仰不同的总统候选人。

当被问及具体宗教信仰时，29%的美国人不希望信仰福音基督教的人当选总统，53%的人对总统信仰摩门教感到不悦，64%的人反对总统信仰穆斯林教，67%的人不愿总统是无神论者。

在美国总统候选人中，马萨诸塞州前州长罗姆尼（Mitt Romney）和犹他州前州长洪博培（Jon Huntsman）是摩门教教徒。共和党其他总统候选人是基督教教徒，其中一些人信仰坚定。

罗姆尼和商业人士凯恩（Herman Cain）目前在全国选举中领先。

调查发现，八成美国人认为，美国的当务之急是创造就业，六成人称，减少政府财赤至关重要。绝大多数选民不信任奥巴马政府提供的解决方案。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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